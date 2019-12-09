Стало відомо, на скількох матчах УПЛ працюватиме система "VAR"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Будинку футболу відбулися лекція та прес-конференція голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі приурочена програмі підготовки до впровадження системи “VAR” в Україні, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Відкриваючи захід, Лучі зазначив, що саме сьогодні генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький підпише лист до ФІФА та УЄФА із заявкою на дозвіл використання системи відеодопомоги арбітрам в Україні.
Також голова комітету арбітрів розповів про деякі технічні та фінансові деталі забезпечення підготовки та майбутньої роботи системи “VAR”.
“Наразі всі витрати із закупівлі обладнання, машини для пересування та підготовки спеціалістів несе виключно Українська асоціація футболу. У нашому розпорядженні є один фургон на шість робочих місць, де власне змонтована система, два сервери “EVS” для забезпечення відеоповторів та 11 підготовлених арбітрів — вісім чоловіків та три жінки, що пройшли сертифікацію УЄФА. Окрім того, створена група із технічного забезпечення роботи системи “VAR”, — зазначив Лучі.
За словами голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу, перевагу в застосуванні системи не буде надано жодній із команд. Критеріїв вибору матчів є лише три: логістика, тобто можливість швидкого переїзду машини з одного стадіону на інший у визначений термін, можливості телетранслятора (кількість камер, HD-сигнал тощо) та календар, адже наразі система “VAR” може обслуговувати лише один матч на день.
Додамо, комітет арбітрів УАФ нещодавно отримав позитивний рапорт щодо успішного проходження підготовки до застосування технології “VAR”, що було відображено у звіті голови Відділу футбольних технологій ФІФА Себастьяна Рунге.