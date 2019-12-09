Стало известно, на сколько матчах УПЛ будет работать система "VAR"

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Доме футбола состоялось лекция и пресс-конференция председателя Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче приурочена программе подготовки к внедрению системы “VAR” в Украине, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Открывая мероприятие, Луче отметил, что именно сегодня генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий подпишет письмо в ФИФА и УЕФА с заявкой на разрешение использования системы Видеопомощь арбитрам в Украине.

Также председатель комитета арбитров рассказал о некоторых технических и финансовых деталях подготовки и будущей работы системы “VAR”.

“Сейчас все расходы по закупке оборудования, машины для передвижения и подготовки специалистов несет исключительно Украинская ассоциация футбола. В нашем распоряжении есть один фургон на шесть рабочих мест, где собственно смонтирована система, два сервера “EVS” для обеспечения видеоповторов и 11 подготовленных арбитров — восемь мужчин и три женщины, прошедшие сертификацию УЕФА. Кроме того, создана группа по техническому обеспечению работы системы “VAR”, — отметил Луче.

По словам председателя Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, преимущество в применении системы не будет предоставлено одной из команд. Критериев выбора матчей есть только три: логистика, то есть возможность быстрого переезда машины с одного стадиона на другой в определенный срок, возможности телетранслятора (количество камер, HD-сигнал и т.п.) и календарь, ведь сейчас система “VAR” может обслуживать только один матч в день.

Добавим, комитет арбитров УАФ недавно получил положительный рапорт об успешном прохождении подготовки к применению технологии “VAR”, что было отражено в отчете председателя Отдела футбольных технологий ФИФА Себастьяна Рунге.

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