Сьогодні Всесвітній день футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щорічно, 10 грудня, за рішенням Організації Об’єднаних Націй (ООН) святкується Всесвітній день футболу, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.
"Вітаємо! Хочемо побажати в будь-яку пору року і в будь-яку погоду відмінної гри, бездоганних голів, незаперечних перемог, відданих уболівальників", - йдеться у привітанні НОК на офіційній сторінці у Facebook.
Нагадаємо, стало відомо, на скількох матчах УПЛ працюватиме система "VAR".
Як повідомляв УНН, у 17 чемпіонату України з футболу львівські "Карпати" зазнали розгромної домашньої поразки від "Десни".
Раніше повідомлялося, що під час матчу 17-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" вдома у меншості поступилося луганській "Зорі" та опустилося на третє місце в загальній таблиці УПЛ.
Нагадаємо, Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) прийняла рішення встановити статую нападника і капітана каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі.