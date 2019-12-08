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Шість забитих голів принесли "Десні" перемогу над "Карпатами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У 17 чемпіонату України з футболу львівські "Карпати" зазнали розгромної домашньої поразки від "Десни", передає УНН.

Гості відзначилися шістьма голами три з яких відбулися вкінці матчу. Забивали двічі Філліпов і Калітвінцев, а також Імерков, Хльобас. У суперників два голи забивали Назаріна і Бойчук.

Відзначимо, що з 57 хвилини господарі грали у меншості через вилучення Кудрика.

Зауважимо, чернігівська команда утримує клубний рекорд, не граючи в гостях внічию в чемпіонатах 12 матчів поспіль: 7 перемог та 5 поразок.

Додамо, “Карпати” не перемагають в чемпіонаті з 20 вересня 10 матчів поспіль.

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