Сегодня ночью впервые за 100 лет астероид размером больше пирамиды приблизится к Земле

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Космический объект летит к поверхности планеты на скорости около 32 тысяч километров и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний. Длина астероида 2019 года AV13– от 100 до 230 метров.

В последний раз астероид приближался так близко в 1914 году, а в следующий раз он подойдет на такое же расстояние в 2113 году. Астероид не представляет опасности для Земли.

Риск столкновения любого большого астероида с Землей невероятно низок. NASA заявило, что нет астероидов, представляющих значительный риск столкновения с Землей в следующем столетии.

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