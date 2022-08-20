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Сьогодні вночі вперше за 100 років астероїд розміром більше за піраміду наблизиться до Землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У ніч з 20 на 21 серпня повз Землю вперше за понад 100 років пролетить астероїд, більший за єгипетську Велику піраміду Гізи. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsWeek.

Сьогодні вночі вперше за 100 років астероїд розміром більше за піраміду наблизиться до Землі

Деталі

Космічний об'єкт летить до поверхні планети на швидкості близько 32 тисячі кілометрів і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней. Довжина астероїда 2019 AV13 – від 100 до 230 метрів.

Востаннє астероїд наближався так близько в 1914 році, а наступного разу він підійде на таку ж відстань у 2113 році. Астероїд не становить небезпеки для Землі.

Ризик зіткнення будь-якого великого астероїда з Землею неймовірно низький. NASA заявило, що немає астероїдів, які становлять значний ризик зіткнення з Землею в наступному столітті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Телескоп Gemini North зробив ефектне зображення зіткнення двох галактик.

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