Сьогодні вночі вперше за 100 років астероїд розміром більше за піраміду наблизиться до Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У ніч з 20 на 21 серпня повз Землю вперше за понад 100 років пролетить астероїд, більший за єгипетську Велику піраміду Гізи. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsWeek.
Деталі
Космічний об'єкт летить до поверхні планети на швидкості близько 32 тисячі кілометрів і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней. Довжина астероїда 2019 AV13 – від 100 до 230 метрів.
Востаннє астероїд наближався так близько в 1914 році, а наступного разу він підійде на таку ж відстань у 2113 році. Астероїд не становить небезпеки для Землі.
Ризик зіткнення будь-якого великого астероїда з Землею неймовірно низький. NASA заявило, що немає астероїдів, які становлять значний ризик зіткнення з Землею в наступному столітті.
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