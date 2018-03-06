Сегодня определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Двумя матчами в ответ продолжится розыгрыш 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
В центральном противостоянии на стадионе “Парк-де-Пренс” французский “ПСЖ” примет мадридский “Реал”. Благодаря дублю Криштиану Роналду представитель Испании выиграл домашнюю встречу со счетом 3:1.
Парижане уступили дома в еврокубках лишь раз в 46 встречах с момента проигрыша “Хапоэль” из Тель-Авива (2:4) на групповом этапе Кубка УЕФА-2006/07 (выигрышей 30, ничьих 15). Поражение пришлось на встречу 1/4 финала с “Барселоной” (1:3) в ЛЧ 2014/15.
“Реал” имеет шанс выйти в четвертьфинал восьмой год подряд. Статистика мадридцев в 1/8 финала равняется 8 победам и 6 поражениям. При этом “Реал” проигрывал на этой стадии шесть раз подряд — с 2005 по 2010 год.
Предыдущий матч с “ПСЖ” стал для “Реала” первым за шесть последних игр с соперниками из Франции, когда он пропустил. За этот период мадридцы сами забили 13 раз.
Отметим, что “ПСЖ” не поможет Неймар, а игра с участием футболистов гостей Модрича и Крооса останется под вопросом.
В другом поединке на “Энфилде” местный “Ливерпуль” попытается не растерять преимущество в 5 голов после первой встречи против “Порту” (5:0). Тогда за англичан хет-трик оформил Мане.
Примечательно, что “Порту” в четырех последних гостевых матчах ЛЧ в Англии не забил ни разу.
Добавим также, обе баталии стартуют в 21:45.