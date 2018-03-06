Сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Двома матчами у відповідь продовжиться розіграш 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.

У центральному протистоянні на стадіоні "Парк-де-Пренс" французький "ПСЖ" прийматиме мадридський "Реал". Завдяки дублю Кріштіану Роналду представник Іспанії виграв домашню зустріч з рахунком 3:1.

Парижани поступилися вдома в єврокубках лише раз в 46 зустрічах з моменту програшу "Хапоелю" з Тель-Авіва (2:4) на груповому етапі Кубка УЄФА-2006/07 (виграшів 30, нічиїх 15). Поразка довелася на зустріч 1/4 фіналу з "Барселоною" (1:3) в ЛЧ 2014/15.

"Реал" має шанс вийти в чвертьфінал восьмий рік поспіль. Статистика мадридців в 1/8 фіналу рівняється 8 перемогам і 6 поразкам. При цьому "Реал" програвав на цій стадії шість разів поспіль - з 2005 по 2010 рік.

Попередній матч з "ПСЖ" став для "Реала" першим за шість останніх ігор з суперниками із Франції, коли він пропустив. За цей період мадридці самі забили 13 разів.

Відзначимо, що "ПСЖ" не допоможе Неймар, а гра за участі футболістів гостей Модріча та Крооса залишиться під питанням.

В іншому поєдинку на "Енфілді" місцевий "Ліверпуль" спробує не розгубити перевагу в 5 голів після першої зустрічі проти "Порту" (5:0). Тоді за англійців хет-трик оформив Мане.

Примітно, що "Порту" в чотирьох останніх гостьових матчах ЛЧ в Англії не забив жодного разу.

Додамо також, обидві баталії стартуватимуть о 21:45.

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