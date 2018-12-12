Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины

"Украинские военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем себя защищенными, ведь знаем - вы не подведете, ваша воля к победе и любовь к Родине - непреклонны! Слава Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - написал Президент Украины Петр Порошенко, на своей странице в Facebook.

Напомним, оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.