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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

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Сьогодні відзначається День сухопутних військ України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ України, встановлений Указом Президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року, передає УНН.



Сьогодні відзначається День сухопутних військ України

"Українські військові – наша гордість та надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми почуваємося захищеними, адже знаємо – ви не підведете, ваша воля до перемоги та любов до Батьківщини – непохитні! Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! слава Україні!", - написав Президент України, Петро Порошенко, на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

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