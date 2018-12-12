Сьогодні відзначається День сухопутних військ України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ України, встановлений Указом Президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року, передає УНН.
"Українські військові – наша гордість та надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми почуваємося захищеними, адже знаємо – ви не підведете, ваша воля до перемоги та любов до Батьківщини – непохитні! Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! слава Україні!", - написав Президент України, Петро Порошенко, на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.