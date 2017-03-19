Сегодня состоятся матчи 1/4 финала Суперлиги Пари-Матч
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 марта. УНН. Определились пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги Пари-Матч. Информирует УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Так, по итогам регулярного чемпионата, который завершится двумя матчами 19 марта, в первом раунде сыграют:
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- "Будивельник" - "Кремень";
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- "Химик" - "Николаев";
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- "Днепр" - "Запорожье-ZOG";
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- "Черкасские Обезьяны" - "БИПА".
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Отметим, что четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а команды, указанные в парах первыми, будут иметь преимущество домашней площадки. Рабочие даты начала плей-офф - 25 и 26 марта.