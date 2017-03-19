Сегодня состоятся матчи 1/4 финала Суперлиги Пари-Матч

Так, по итогам регулярного чемпионата, который завершится двумя матчами 19 марта, в первом раунде сыграют:



"Будивельник" - "Кремень";



"Химик" - "Николаев";



"Днепр" - "Запорожье-ZOG";



"Черкасские Обезьяны" - "БИПА".



Отметим, что четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а команды, указанные в парах первыми, будут иметь преимущество домашней площадки. Рабочие даты начала плей-офф - 25 и 26 марта.