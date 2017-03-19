Сьогодні відбудуться матчі 1/4 фіналу Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 березня. УНН. Визначилися пари 1/4 фіналу плей-офф Суперліги Парі-Матч. Інформує УНН-Центр із посиланням на ФБУ.
Так, за підсумками регулярного чемпіонату, який завершиться двома матчами 19 березня, в першому раунді зіграють:
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- “Будівельник” — “Кремінь”;
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- “Хімік” — “Миколаїв”;
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- “Дніпро” — “Запоріжжя-ZOG”;
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- “Черкаські Мавпи” — “БІПА”.
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Відзначимо, що чвертьфінальні серії пройдуть до двох перемог, а команди, які зазначені у парах першими, матимуть перевагу домашнього майданчика. Робочі дати початку плей-офф — 25 і 26 березня.