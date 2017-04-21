Сегодня состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня, 21 апреля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/2-й финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает УНН.
Сегодня, в 13 часов по киевскому часов, "Реал", "Атлетико", "Монако" и "Ювентус" определят полуфинальные пары престижного европейское турнира.
Отметим, первые матчи полуфинальной стадии ЛЧ состоятся 2 и 3 мая, ответные - 9 и 10 мая.
Кроме того, в 14 часов, жребий определит полуфинальные пары. Напомним, что в 1/2 финала пробились "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Сельта" и "Лион".
Также отметим, что первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы состоятся 4 мая, ответные - 11 мая.