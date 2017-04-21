Сегодня состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня, в 13 часов по киевскому часов, "Реал", "Атлетико", "Монако" и "Ювентус" определят полуфинальные пары престижного европейское турнира.

Отметим, первые матчи полуфинальной стадии ЛЧ состоятся 2 и 3 мая, ответные - 9 и 10 мая.

Кроме того, в 14 часов, жребий определит полуфинальные пары. Напомним, что в 1/2 финала пробились "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Сельта" и "Лион".

Также отметим, что первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы состоятся 4 мая, ответные - 11 мая.

Напомним, Г.Мхитарян помог "МЮ" пробиться в полуфинал ЛЕ.