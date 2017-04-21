Сьогодні відбудеться жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/2-й фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, передає УНН.
Сьогодні, о 13 годині за київським часов, "Реал", "Атлетіко", "Монако" та "Ювентус" визначать півфінальні пари найпрестижнішого європеського турніру.
Зазначимо, перші матчі півфінальної стадії ЛЧ відбудуться 2 і 3 травня, матчі у відповідь - 9 і 10 травня.
Крім того, о 14 годині, жереб визначить півфінальні пари. Нагадаємо, що до 1/2 фіналу пробилися: "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Сельта" і "Ліон".
Також зазначимо, що перші матчі півфінальної стадії Ліги Європи відбудуться 4 травня, матчі-відповіді - 11 травня.
Нагадаємо, Г.Мхітарян допоміг "МЮ" пробитися до півфіналу ЛЄ.