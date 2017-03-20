Сегодня состоится заседание Совета регионального развития
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня состоится пятое заседание Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
В понедельник, 20 марта, под председательством Президента Петра Порошенко состоится пятое заседание Совета регионального развития.
В заседании планируют принять участие руководство Кабинета Министров, в частности премьер-министр Владимир Гройсман, Верховной Рады и представители местной власти.
Мероприятие начнется в 11:00 в Международном выставочном центре в Киеве.
Напомним, 17 марта Президент поручил проверить деятельность местных госадминистраций в шести областях.