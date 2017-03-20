Сегодня состоится заседание Совета регионального развития

В понедельник, 20 марта, под председательством Президента Петра Порошенко состоится пятое заседание Совета регионального развития.

В заседании планируют принять участие руководство Кабинета Министров, в частности премьер-министр Владимир Гройсман, Верховной Рады и представители местной власти.

Мероприятие начнется в 11:00 в Международном выставочном центре в Киеве.

Напомним, 17 марта Президент поручил проверить деятельность местных госадминистраций в шести областях.