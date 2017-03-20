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Сьогодні відбудеться засідання Ради регіонального розвитку

Сьогодні відбудеться засідання Ради регіонального розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні відбудеться п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

У понеділок, 20 березня, під головуванням Президента Петра Порошенка відбудеться п’яте засідання Ради регіонального розвитку.

У засіданні планують взяти участь керівництво Кабінету Міністрів, зокрема Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Верховної Ради та представники місцевої влади.

Захід розпочнеться об 11:00 в Міжнародному виставковому центрі у Києві.

Нагадаємо, 17 березня Президент доручив перевірити діяльність місцевих держадміністрацій у шести областях.

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