Сьогодні відбудеться засідання Ради регіонального розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні відбудеться п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
У понеділок, 20 березня, під головуванням Президента Петра Порошенка відбудеться п’яте засідання Ради регіонального розвитку.
У засіданні планують взяти участь керівництво Кабінету Міністрів, зокрема Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Верховної Ради та представники місцевої влади.
Захід розпочнеться об 11:00 в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
Нагадаємо, 17 березня Президент доручив перевірити діяльність місцевих держадміністрацій у шести областях.