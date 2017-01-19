Сегодня в ВР нет голосов для исключения Н.Савченко из Комитета нацбезопасности и обороны - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Верховной Раде нет голосов для исключения народного депутата Украины Надежды Савченко из персонального состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко.
"Не знаю, думаю, что на это голосов нет", - сказал А.Гончаренко, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит вопрос исключения Н.Савченко из состава Комитета.
При этом, по его словам, фракция БПП не принимала решения о голосовании за постановление об исключении Н.Савченко из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
Вместе с тем, по мнению, А.Гончаренко, такое решение парламента может быть воспринято мировым сообществом неоднозначно.
"Да (исключением из состава Комитета Н.Савченко и С.Левочкина - ред.) мы можем зайти далеко и найти повод, чтобы нас обвиняли в мире. Нам и исключение Савченко, я могу вам сказать, будет воспринято неоднозначно, поскольку совсем недавно мы все вместе, всей страной ее освобождали, а сейчас исключаем ", - уточнил он.
Также он добавил, что исключение Н.Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны было аргументировано.
Как сообщал УНН, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .