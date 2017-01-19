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Сьогодні в ВР немає голосів для виключення Н.Савченко з Комітету нацбезпеки та оборони - нардеп

Сьогодні в ВР немає голосів для виключення Н.Савченко з Комітету нацбезпеки та оборони - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в Верховній Раді немає голосів для виключення народного депутата України Надії Савченко з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко.

"Не знаю, думаю, що на це голосів немає",- сказав О.Гончаренко, відповідаючи на запитання, коли парламент розгляне питання виключення Н.Савченко зі складу Комітету.

При цьому, за його словами, фракція БПП не ухвалювала рішення щодо голосування за постанову про виключення Н.Савченко з персонального складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Разом з тим, на думку, О.Гончаренка, таке рішення парламенту може бути сприйняте світовим суспільством неоднозначно.

"Так (виключенням зі складу Комітету Н.Савченко і С.Льовочкіна - ред.) ми можемо зайти далеко і знайти привід, щоб нас звинувачували у світі. Нам і виключення Савченко, я можу вам сказати, буде сприйнято неоднозначно, бо зовсім нещодавно ми всі разом, всією країною її визволяли, а зараз виключаємо",- уточнив він.

Також він додав, що виключення Н.Савченко  з Комітету з питань національної безпеки і оборони було аргументовано.

Як повідомляв УНН, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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