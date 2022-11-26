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Сегодня в Украине чтят память жертв Голодоморов

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинцы в XX веке пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов, – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом и именно сегодня чествуется память погибших во время Голодоморов, передает УНН.

Голодомор в Украине 1921—1923 — массовое уничтожение коренного украинского населения с признаками этнической чистки из-за мора голодом, главным образом в южных областях Украинской СРР, в 1921–1923 годах, вызванное конфискацией у крестьян и вывозом хлеба из УССР в Российскую СФРР, Западную Европу и Америку советской властью в Украинской СРР, под давлением власти Советской России. В среднем на территориях, где в то время проживали украинцы, урожай был несколько ниже нормы из-за засухи на юге Украинской СРР, Кубани и Поволжья.

Голодомор 1932—1933 годов — массовый, намеренно организованный советской властью голод 1932 год–1933 годов, приведший к многомиллионным человеческим потерям в сельской местности на территории Украинской СРР (земли, кроме семи западных областей, Крыма и Южной Бессарабии, которые тогда не входили в УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы. Вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства Советского Союза и Украинской СРР во главе со Сталиным, рассчитанными на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Третий голодомор, устроивший народам СССР русско-коммунистическая диктатура 1946–1947, был вызван не столько послевоенным неурожаем, сколько спланированной акцией сталинского Политбюро с целью забрать у крестьян остатки зерна и продать или подарить братским режимам в социалистическом лагере. Так в 1946 году из СССР вывезено 350 тысяч тонн зерна в Королевство Румыния, в 1947 году — 600 тысяч тонн зерна — в Чехословацкую республику, за те два года Польская республика получила из Советского Союза 900 тысяч тонн хлеба. А в Молдавской ССР и южных областях Украинской ССР безумствовал голод и только за первое полугодие 1947 г. официально зарегистрировано 130 случаев людоедства.

Террор голодом, продолжавшийся в Украине в течение 22-х месяцев, унес, по официальным данным, около 4 миллионов жизней.

По традиции, в этот день украинцы зажигают в своих домах свечу памяти в память о погибших от искусственного голода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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