Сегодня в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает УНН.
День ракетных войск и артиллерии является профессиональным праздником для всех работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии Украины. История праздника уходит корнями в СССР. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года № 3027-VI “О праздновании Дня ракетных войск и артиллерии”. После распада СССР в Украине День ракетных войск и артиллерии официально не праздновался с 1991 года.
Статус государственного праздника в Украине День ракетных войск и артиллерии получил в 1997 году. В соответствии с Указом № 1215 /97, подписанного президентом Украины Леонидом Кучмой “О Дне ракетных войск и артиллерии”, праздник ежегодно отмечается 3 ноября.