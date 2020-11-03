Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії є професійним святом для всіх працівників і військовослужбовців ракетних військ і артилерії України. Історія свята сягає корінням в СРСР. Воно було встановлене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 листопада 1964 року № 3027-VI “Про відзначення Дня ракетних військ і артилерії”. Після розпаду СРСР в Україні День ракетних військ і артилерії офіційно не святкувався з 1991 року.

Статус державного свята в Україні День ракетних військ і артилерії отримав в 1997 році. Відповідно до Указу № 1215/97, підписаного президентом України Леонідом Кучмою “Про День ракетних військ і артилерії”, свято щорічно відзначається 3 листопада.