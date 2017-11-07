Сегодня в Украине туманы и без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 6-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. В большинстве областей Украины без существенных осадков, на востоке пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня предполагается туманная погода.
В западных областях существенные осадки маловероятны. Ночью от 2 мороза до 4 градусов тепла, днем 6-12 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 6-9 градусов тепла.
В восточных областях пройдут незначительные дожди. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 7-11 градусов выше нуля.
В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 8-14 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 метров в секунду.