Сегодня в Украине туманы и без существенных осадков

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 6-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. В большинстве областей Украины без существенных осадков, на востоке пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.