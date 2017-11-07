Сегодня в Украине туманы и без существенных осадков

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58015 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125406 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106207 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107308 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100389 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105276 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102537 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116374 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Сегодня в Украине туманы и без существенных осадков

Сегодня в Украине туманы и без существенных осадков

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 6-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. В большинстве областей Украины без существенных осадков, на востоке пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня предполагается туманная погода.

В западных областях существенные осадки маловероятны. Ночью от 2 мороза до 4 градусов тепла, днем ​​6-12 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​6-9 градусов тепла.

В восточных областях пройдут незначительные дожди. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​5-10 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​7-11 градусов выше нуля.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем ​​8-14 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 метров в секунду.

Украинские Национальные Новости

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