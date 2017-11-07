Сьогодні в Україні тумани і без істотних опадів

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Україні температура провітря протягом дня становитиме 6-12 градусів вище нуля. Вночі очікується 0-6 градусів тепла. У більшості областей України без істотних опадів, на сході пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.