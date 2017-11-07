Сьогодні в Україні тумани і без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Україні температура провітря протягом дня становитиме 6-12 градусів вище нуля. Вночі очікується 0-6 градусів тепла. У більшості областей України без істотних опадів, на сході пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні передбачається туманна погода.
У західних областях суттєві опади малоймовірні. Вночі від 2 морозу до 4 градусів тепла, вдень 6-12 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 6-9 градусів тепла.
У східних областях пройдуть незначні дощі. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-11 градусів вище нуля.
У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 8-14 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південно-східний, 5-12 метрів за секунду.