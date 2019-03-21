Сегодня в Украине воздух прогреется до 14 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Украине в четверг, 21 марта, ожидается погода преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется местами до 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 марта в Украине без осадков, лишь в восточной части ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
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Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 6-11° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 14°; в Карпатах днем 0-3° тепла.
Напомним, на выходных будет до 17 градусов тепла.