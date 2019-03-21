Сьогодні в Україні повітря прогріється до 14 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні у четвер, 21 березня, очікується погода переважно без опадів. Повітря вдень прогріється місцями до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 березня в Україні без опадів, лише у східній частині вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
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Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Одещині до 14°; у Карпатах вдень 0-3° тепла.
Нагадаємо, на вихідних буде до 17 градусів тепла.