Сегодня в Украине ожидается сырая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ночью в восточных областях умеренные осадки; днем в западной половине без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Ночью и утром в стране туман; в северных, восточных, большинстве центральных областей гололед, на востоке страны местами налипание мокрого снега; на дорогах, кроме южной части, гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3 ° мороза; днем 0-5° тепла, в южных и западных областях 6-11° тепла, в Крыму до 15°.