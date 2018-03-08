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Сьогодні в Україні очікується волога погода

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вночі у східних областях помірні опади; вдень у західній половині без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10м/с.

Вночі та вранці в країні туман; у північних, східних, більшості центральних областей ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу; на дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у південних та західних областях 6-11° тепла, в Криму до 15°.

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