Сегодня в Украине ожидается жаркая погода, в западных областях - грозовые дожди

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня в западных областях Украины пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, в ливнях град и шквадисте усиление ветра. На остальной территории существенных осадков не ожидается, сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.