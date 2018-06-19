Сегодня в Украине ожидается жаркая погода, в западных областях - грозовые дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня в западных областях Украины пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, в ливнях град и шквадисте усиление ветра. На остальной территории существенных осадков не ожидается, сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня 27-33 градуса выше нуля.
В западных областях пройдут дожди и грозы, местами град и шквалы. Температура воздуха днем 26-29 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла.
В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем 27-32 градуса выше нуля.
В центральных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 25-32 градуса тепла.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 28-33 градуса тепла.