Сьогодні в Україні очікується спекотна погода, в західних областях - грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні в західних областях України пройдуть грозові дощі, можливі сильні зливи, у зливах град та шквадисте посилення вітру. На решті території суттєвих опадів не очікується, повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря становитиме протягом дня 27-33 градуси вище нуля.
У західних областях пройдуть дощі та грози, місцями град та шквали. Температура повітря вдень 26-29 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 25-30 градусів тепла.
У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 27-32 градуси вище нуля.
У центральних областях - без істотних опадів. Температура повітря вдень 25-32 градуси тепла.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 28-33 градуси тепла.