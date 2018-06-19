Сьогодні в Україні очікується спекотна погода, в західних областях - грозові дощі

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні в західних областях України пройдуть грозові дощі, можливі сильні зливи, у зливах град та шквадисте посилення вітру. На решті території суттєвих опадів не очікується, повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.