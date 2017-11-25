Сегодня в Украине ожидается морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 2-8 градусов мороза, на востоке и северо-востоке -5-10 градусов. Днем в западных областях до 4-11 градусов выше нуля, на остальной территории 0-5 тепла, на востоке 0-4 градуса мороза. Во всех областях существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами на дорогах гололедица.
В западных областях - без осадков. Ночью около нуля, днем 4-11 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 0-4 градуса тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха 4-10 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем 0-4 градуса выше нуля.
На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-6 градусов выше нуля.
Ветер в Украине южный, 5-10 метров в секунду.