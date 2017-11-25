Сегодня в Украине ожидается морозная погода

В Украине местами на дорогах гололедица.

В западных областях - без осадков. Ночью около нуля, днем ​​4-11 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем ​​0-4 градуса тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха 4-10 градусов мороза, днем ​​от 4 мороза до 1 тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем ​​0-4 градуса выше нуля.

На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

Ветер в Украине южный, 5-10 метров в секунду.