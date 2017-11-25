Сьогодні в Україні очікується морозна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада в Україні очікується морозна погода. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 2-8 градусів морозу, на сході та північному сході -5-10 градусів. Вдень у західних областях до 4-11 градусів вище нуля, на решті території 0-5 тепла, на сході 0-4 градуси морозу. У всіх областях суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні місцями на дорогах ожеледиця.
У західних областях - без опадів. Вночі близько нуля, вдень 4-11 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 3-8 морозу, вдень 0-4 градуси тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря 4-10 градусів морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень 0-4 градуси вище нуля.
На півдні України - без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-6 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південний, 5-10 метрів за секунду.