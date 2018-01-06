Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге страны и Прикарпатье местами 9-12 ° тепла.