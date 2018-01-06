КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве западных, днем ​​и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.