Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненням
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненням, у більшості західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вранці подекуди туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни та Прикарпатті місцями 9-12° тепла.