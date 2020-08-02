Сегодня в Украине День Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.
“Благодарю вас за самоотверженную службу и, в частности, обеспечение авиационной поддержки, осуществление воздушных перевозок войск и грузов Объединенных сил, привлеченных к сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Особая благодарность за проведение аэромедицинской эвакуации раненых и больных.
Вечная память и слава военнослужащим Воздушных Сил, которые не вернулись с боевых вылетов и задач. Их подвиги всегда будут жить в благодарных воспоминаниях современников и потомков”, — написал в приветствии Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
Он выявил убеждение, что совместными усилиями Украина укрепит Воздушные Силы ВСУ и продолжит лучшие отечественные традиции.
Праздник установлен в Украине “...учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства...” согласно Указу Президента Украины “О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины” от 27 июня 2007 № 579/2007.
С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.
Напомним, указ об установлении Дня Воздушных сил ВСУ был подписан в 2007 году президентом Виктором Ющенко.