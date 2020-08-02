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4 марта, 13:25 • 114107 просмотра

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Сегодня в Украине День Воздушных сил ВСУ

Сегодня в Украине День Воздушных сил ВСУ

Киев  •  УНН

 • 75092 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

“Благодарю вас за самоотверженную службу и, в частности, обеспечение авиационной поддержки, осуществление воздушных перевозок войск и грузов Объединенных сил, привлеченных к сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Особая благодарность за проведение аэромедицинской эвакуации раненых и больных.

Вечная память и слава военнослужащим Воздушных Сил, которые не вернулись с боевых вылетов и задач. Их подвиги всегда будут жить в благодарных воспоминаниях современников и потомков”, — написал в приветствии Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Он выявил убеждение, что совместными усилиями Украина укрепит Воздушные Силы ВСУ и продолжит лучшие отечественные традиции.

Праздник установлен в Украине “...учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства...” согласно Указу Президента Украины “О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины” от 27 июня 2007 № 579/2007.

С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.

Напомним, указ об установлении Дня Воздушных сил ВСУ был подписан в 2007 году президентом Виктором Ющенко.

Украинские Национальные Новости

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