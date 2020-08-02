Сьогодні в Україні День Повітряних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Україні сьогодні, 2 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України, повідомляє УНН.
День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю серпня.
“Дякую вам за самовіддану службу і, зокрема, забезпечення авіаційної підтримки, здійснення повітряних перевезень військ і вантажів Об’єднаних сил, залучених до стримування і відсічі російській збройній агресії на сході України. Особлива подяка за проведення аеромедичної евакуації поранених і хворих.
Вічна пам’ять і слава військовослужбовцям Повітряних Сил, які не повернулися з бойових вильотів і завдань. Їхні подвиги завжди житимуть у вдячних спогадах сучасників і нащадків”, — написав у привітанні Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
Він виявив переконання, що спільними зусиллями Україна зміцнить Повітряні Сили ЗСУ та продовжить кращі вітчизняні традиції.
Свято встановлено в Україні “...ураховуючи значення Повітряних сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави...” згідно з Указом Президента України “Про День Повітряних сил Збройних сил України” від 27 червня 2007 р. № 579/2007.
Із встановленням Дня Повітряних сил Збройних сил України було скасовано День Військ Протиповітряної оборони.
Нагадаємо, указ про встановлення Дня Повітряних сил ЗСУ був підписаний в 2007 році президентом Віктором Ющенком.