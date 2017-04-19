Сегодня в Украине будет холодно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33244 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100185 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151579 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114544 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115334 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103778 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106905 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103430 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152393 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Сегодня в Украине будет холодно

Сегодня в Украине будет холодно

Киев  •  УНН

 • 8673 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня погода в Украине, по прогнозам синоптиков, будет холодной, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“19 апреля погода в Украине будет холодной: ночью заморозки в воздухе 0-5 °, на поверхности почвы 3-8 °, только в Запорожской, Донецкой, Луганской областях температура воздуха 1-6 ° тепла; днем на Левобережье 3-8 ° тепла, на Правобережье 7-12 ° тепла”, — говорится в сообщении.

На Левобережье, кроме Черниговской, будет небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки; в Закарпатье умеренный, на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, на западе юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с, в Украине, кроме северной части, местами порывы со скоростью 15-20 м / с.

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