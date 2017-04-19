Сегодня в Украине будет холодно

“19 апреля погода в Украине будет холодной: ночью заморозки в воздухе 0-5 °, на поверхности почвы 3-8 °, только в Запорожской, Донецкой, Луганской областях температура воздуха 1-6 ° тепла; днем на Левобережье 3-8 ° тепла, на Правобережье 7-12 ° тепла”, — говорится в сообщении.

На Левобережье, кроме Черниговской, будет небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки; в Закарпатье умеренный, на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, на западе юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с, в Украине, кроме северной части, местами порывы со скоростью 15-20 м / с.