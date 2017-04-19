Сьогодні в Україні буде холодно
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні погода в Україні, за прогнозами синоптиків, буде холодною, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“19 квітня погода в Україні буде холодною: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях температура повітря 1-6° тепла; вдень на Лівобережжі 3-8° тепла, на Правобережжі 7-12° тепла”, — йдеться в повідомленні.
На Лівобережжі, крім Чернігівщини, буде невеликий дощ, на Харківщині помірні опади; на Закарпатті помірний, на Прикарпатті невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів.
Вітер очікується північно-східний, на заході південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, місцями пориви зі швидкістю 15-20 м/с.