Сегодня в районе ООС не зафиксировано ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В течение сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований еще не нарушали режим тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксовано.Обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой нашими украинский героями", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.
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