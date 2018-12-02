Сегодня в районе ООС не зафиксировано ни одного обстрела

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксовано.Обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой нашими украинский героями", - сообщил Гуцуляк.



Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.



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