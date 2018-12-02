ООС: бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
1 грудня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював оборонні укріплення Об’єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського”, — йдеться у повідомленні ООС.
У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
За даними розвідки, 1 грудня, двох бойовиків було знищено та ще одного — поранено.