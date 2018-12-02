ООС: бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню

1 грудня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював оборонні укріплення Об’єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського”, — йдеться у повідомленні ООС.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

За даними розвідки, 1 грудня, двох бойовиків було знищено та ще одного — поранено.