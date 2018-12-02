ООС: боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
1 декабря, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник трижды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского”, — говорится в сообщении ООС.
В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
По данным разведки, 1 декабря, двух боевиков были уничтожены и еще одного — ранены.