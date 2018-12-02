Сьогодні в районі ООС не зафіксовано жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань ще не порушували режим тиші. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі, станом на 12.00, порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.Обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей є контрольованою нашими українськими героями", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 15 разів порушували режим тиші і відкривали вогонь в районі проведення ООС.
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