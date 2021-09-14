Сегодня в Нью-Йорке стартует 76-я сессия Генассамблеи ООН

Детали

Отмечается, что на сессию в Нью-Йорк прибудут лидеры и делегации 192 членов ГА ООН. В прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В связи с этим, в этом году от каждый страны разрешено присутствовать делегации из 5 человек.

Перед работой новой сессии, за неделю до дебатов, которые пройдут с 21 сентября по 27 сентября, должен быть официально быть объявлен новый президент ГА ООН Абдулла Шахид (премьер-министр Мальдив), который заменит уходящего главу 75-й ГА ООН, турецкого политика Волкана Бозкира.

На повестке дня - обсуждение ситуации с COVID-19 и изменение климата. Предполагается, что спорной темой, скорее всего, станет неравенство в доступе к вакцинам.

Ожидается, что по мере роста экспорта вакцин Sinopharm, Sinovac и CanSino Китай возьмет на себя инициативу в ООН по расширению распространения вакцин среди развивающихся стран, особенно в связи с тем, что поддерживаемый ООН консорциум COVAX сталкивается с вопросом поставок меньшего количества доступных доз из-за производственных проблем.

Самым важным ежегодным мероприятием ООН станут общие дебаты, когда мировые лидеры и главы правительств собираются в штаб-квартире организации в Нью-Йорке на девять дней для выступлений и встреч.

Как информировал УНН, во время сессии ГА ООН 21 сентября выступит президент Соединенных Штатов Джо Байден. Это будет первое выступление Байдена перед ГА ООН на посту президента США.

Между тем формат участия в мероприятии Президента Украины Владимира Зеленского до конца не ясен. В МИД ранее указывали, что возможность осуществления визита в США на заседание Генассамблеи ООН Зеленского прорабатывается, впрочем, рассматривается и вариант участия онлайн.

Добавим

Темы вакцинации и изменений климата будут подниматься и на других международных мероприятиях.

По данным газеты The Washington Post, международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября.

Менее чем через два месяца - в ноябре - мировые лидеры соберутся в Глазго на климатический саммит COP26, важнейшую встречу по изменению климата со времен Парижа.