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Сьогодні в Нью-Йорку стартує 76-а сесія Генасамблеї ООН

Сьогодні в Нью-Йорку стартує 76-а сесія Генасамблеї ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні в Нью-Йорку відкривається 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме два тижні. Про це УНН повідомляє з посиланням на анонс заходу на сайті ООН.

Деталі

Відзначається, що на сесію в Нью-Йорк прибудуть лідери і делегації 192 членів ГА ООН. Торік через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу, відкриття ювілейної сесії перевели в віртуальний режим. У зв'язку з цим, цього року від кожної країни дозволено бути присутнім делегації з 5 осіб.

Перед роботою нової сесії, за тиждень до дебатів, які відбудуться з 21 вересня по 27 вересня, має бути офіційно оголошений новий президент ГА ООН Абдулла Шахід (прем'єр-міністр Мальдів), який замінить голову 75-ї ГА ООН, турецького політика Волкана Бозкіра.

На порядку денному - обговорення ситуації з COVID-19 і зміна клімату. Передбачається, що спірною темою, швидше за все, стане нерівність у доступі до вакцин.

Очікується, що в міру зростання експорту вакцин Sinopharm, Sinovac і CanSino Китай візьме на себе ініціативу в ООН з розширення поширення вакцин серед країн, що розвиваються, особливо в зв'язку з тим, що підтримуваний ООН консорціум COVAX стикається з питанням поставки меншої кількості доступних доз через виробничі проблеми.

Найважливішим щорічним заходом ООН стануть загальні дебати, коли світові лідери і очільники урядів збираються в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку на дев'ять днів для виступів і зустрічей.

Як інформував УНН, під час сесії ГА ООН 21 вересня виступить президент Сполучених Штатів Джо Байден. Це буде перший виступ Байдена перед ГА ООН на посаді президента США.

Тим часом формат участі у заході Президента України Володимира Зеленського до кінця не ясний. У МЗС раніше вказували, що можливість здійснення візиту до США на засідання Генасамблеї ООН Зеленського опрацьовується, утім, розглядається й варіант участі онлайн.

Додамо

Теми вакцинації та змін клімату порушуватимуться і на інших міжнародних заходах.

За даними газети The Washington Post, міжнародний саміт щодо боротьби з пандемією і з питань глобальної вакцинації запланований на 22 вересня.

Менш ніж через два місяці - у листопаді - світові лідери зберуться в Глазго на кліматичний саміт COP26, найважливішу зустріч зі зміни клімату з часів Парижа.

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