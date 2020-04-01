Сегодня в медучреждения Киева доставят 400 тыс. медицинских масок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в медучреждения столицы будут распределены медсредства, в том числе 400 тыс. медицинских масок. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в медучреждения будет распределен полученный вчера груз заказало город ранее — 400 тыс. медицинских масок, расходные материалы. Еще ожидаем защитные костюмы для врачей, респираторы, партию тестов”, — сказал Кличко.
Городской голова отметил, что ситуация с обеспечением в Киеве непростая.
“Сегодня проблемы с логистикой, доставкой медсредств, проблемы с высокими ценами, нехватка элементарных средств защиты сегодня острая даже в таких странах, как США, Германия, Италия, Испания. Но мы делаем все что в наших возможностях и предоставляем картину о реальном положении дел”, — добавил он.
Как сообщал УНН, в Киеве 132 больных на COVID-19: среди инфицированных — ребенок.