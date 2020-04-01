Сьогодні в медзаклади Києва доставлять 400 тис. медичних масок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні в медзаклади столиці будуть розподілені медзасоби, зокрема 400 тис. медичних масок. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в медзаклади буде розподілений отриманий вчора вантаж, що замовило місто раніше — 400 тис. медичних масок, витратні матеріали. Ще очікуємо захисні костюми для лікарів, респіратори, партію тестів”, — сказав Кличко.
Міський голова наголосив, що ситуація з забезпеченням у Києві є непростою.
“Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, проблеми з високими цінами, нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія, Іспанія. Але ми робимо все що в наших можливостях і надаємо картину про реальний стан справ”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у Києві 132 хворих на COVID-19: серед інфікованих — дитина.