Сегодня в мире отмечают День сурка

Именно 2 февраля нужно наблюдать за поведением сурка, который вылезает из норки, чтобы понять, скоро ли придет весна.

Традиционно считается, что пасмурный день, когда сурок не может видеть свою тень и поэтому вылезает из норки спокойно, свидетельствует о том, что зима уже заканчивается и стоит ждать раннюю весну. В солнечный день сурок видит свою тень, поэтому он прячется. Это означает, что зима задержится еще как минимум на шесть недель.

Празднование Дня сурка в американских и канадских городах проходит очень активно. В этот день принято проводить тематические фестивали. Они обычно привлекают много туристов. Фестиваль, который проводится в американском штате Пенсильвания, стал всемирно известным после выхода фильма под названием "День сурка". Символом праздника здесь считается сурок по имени Фил.

Появление Дня сурка косвенно связана со Сретением Господним, которое издавна отмечали христиане. На Сретение было принято предсказывать погоду.