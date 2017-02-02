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Сьогодні у світі відзначають День бабака

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Щороку 2 лютого у світі відзначається День бабака, свято, яке раніше відзначали лише у США та Канаді і поступово стало популярним і в інших країнах, передає УНН.

Саме 2 лютого потрібно спостерігати за поведінкою бабака, що вилазить з нірки, щоб зрозуміти, чи скоро прийде весна.

Традиційно вважається, що похмурий день, коли бабак не може бачити свою тінь і тому виходить спокійно, свідчить про те, що зима вже закінчується, тому варто чекати ранню весну. У сонячний день бабак може бачити свою тінь, тому він ховається. Це означає, що зима затримається ще, як мінімум, на шість тижнів.

Святкування Дня бабака в американських і канадських містах відбувається дуже активно. У цей день прийнято проводити тематичні фестивалі. Вони зазвичай приваблюють багато туристів. Фестиваль, який проводиться в американському штаті Пенсильванія, став всесвітньо відомим після виходу фільму під назвою “День бабака”. Символом свята тут вважається бабак на ім’я Філ.

Поява Дня бабака непрямо пов’язана зі Стрітення Господнім, яке здавна відзначали християни. На Стрітення було заведено передбачати погоду.

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