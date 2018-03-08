Сегодня в мире отмечают Международный женский день
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник. В том числе и в Украине. В этот день отмечают достижения женщин независимо от каких-либо различий и границ, передает УНН.
Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века. Промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.
Так, 28 февраля 1909 в США отмечался первый национальный женский день. Женщины продолжали праздновать этот день в последнее воскресенье месяца вплоть до 1913 года.
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В рамках движения за мир женщины в России отметили первый Международный женский день в первое воскресенье февраля 1913 года. На следующий год в других государствах Европы 8 Марта женщины провели митинги либо в знак протеста, или в знак солидарности со своими сестрами.
Уже в 1975 году, во время Международного года женщин, Организация Объединенных Наций решила отмечать Международный женский день 8 марта.