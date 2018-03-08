Сегодня в Киеве перекроют Крещатик из-за женского ралли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Киевская администрация решила перекрыть движение на Крещатике 8 марта в поддержку инициативы общественной организации “Киевский городской автомотоклуб” по проведению “Большого женского ралли”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городской власти.
Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.
“С 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик”, — говорится в сообщении.
Департамента здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.
Напомним, также в Международный день женщин 8 марта Киевом будет курсировать ретропоезд.