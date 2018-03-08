Сьогодні у Києві перекриють Хрещатик через жіноче ралі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня на підтримку ініціативи громадської організації “Київський міський автомотоклуб” з проведення “Великого жіночого ралі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської влади.
Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.
“З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик”, — йдеться в повідомленні.
Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.
Нагадаємо, також у Міжнародний день жінок 8 березня Києвом курсуватиме ретропоїзд.