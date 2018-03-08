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Сьогодні у Києві перекриють Хрещатик через жіноче ралі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня на підтримку ініціативи громадської організації “Київський міський автомотоклуб” з проведення “Великого жіночого ралі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської влади.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

“З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик”, — йдеться в повідомленні.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.

Нагадаємо, також у Міжнародний день жінок 8 березня Києвом курсуватиме ретропоїзд.

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